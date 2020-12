Fortnite Chapter 2 – Season 5: Das erwartet euch!

Das zweite Kapitel von Fortnite geht nunmehr in die fünfte Season! Und diesmal können wir uns wieder über altbekannte Gesichter freuen.

Die fünfte Season des zweiten Kapitels in Fortnite hat uns erreicht! Mit einem neuen Gameplay-Trailer haben die Entwickler das neue Abenteuer offiziell gestartet und zusätzlich auch neue Charaktere vorgestellt, die uns aus anderen Medien mehr als bekannt vorkommen sollten.

Allen voran dürfen sich Fans von Star Wars über einen Skin freuen, der an die Mandalorianer angelehnt ist. Zudem tauchen aber auch noch andere Charaktere im Spiel auf, wie Reese, Mancake, Mave, Kondor, Lexa und Menace.

Schmücken könnt ihr diese Charaktere außerdem auf unterschiedlichste Arte und Weise. Es gibt hier also einiges an Skins, mit denen ihr euren Spieler so individuell wie möglich gestalten könnt. Nutzt das also besser aus, um euch ein wenig hervorzuheben!

In der fünften Season dreht sich alles um den Nullpunkt, welcher nun freigelegt wurde und für Chaos sorgt. Das hat Agent Jones schließlich dazu veranlasst Hilfe aus den unterschiedlichsten Realitäten zu holen. Und Agent Jones ist noch längst nicht damit fertig. Wir dürfen uns also über Zuwachs in den kommenden Monaten freuen!

Jetzt solltet ihr euch aber besser auf den Gameplay-Trailer zu stürzen, um euch mit den altbekannten Gesichtern vertraut zu machen. Wir sehen uns dann auf der Insel!

Übrigens: Fortnite ist auch auf den Next-Gen-Konsolen erhältlich. Nutzt die neue Season also doch am besten direkt auf eurer neuen Hardware aus! Oder gehört ihr leider zu den Spielern, die sich noch gedulden müssen, bis Microsoft und Sony neue Einheiten produziert haben?