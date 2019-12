Fortnite kann von nun an auch mit mehreren Personen an einem Bildschirm gespielt werden. Die Entwickler präsentieren nun das neue Split Screen Feature!

Wer kann sich nicht an die guten alten Zeiten erinnern, bei denen man zu Hause auf dem Sofa saß und gemeinsam mit mehreren Freunden an einem Bildschirm gespielt hatte. Eine solche Möglichkeit ist mittlerweile zu einer wahren Rarität geworden, sodass Spiele üblicherweise ohne Split Screen zur Verfügung gestellt werden. Im Falle von Fortnite ändert sich dies jedoch nun.

Im Rahmen eines kleinen Videos präsentierten die Entwickler hinter dem erfolgreichen Titel, dass das Spiel von nun an auch mit einem geteilten Bildschirm gespielt werden kann. Dabei kann sich ein weiterer Spieler dazugesellen, sodass ein Duo möglich ist. Eine Spaltung in insgesamt vier Fenster wäre womöglich auch aufgrund des Spielprinzips und den Gegebenheiten ein wenig zu viel.

Selbstverständlich bleibt das Feature nur den Besitzern einer Version für die Xbox und Playstation vorbehalten. An einem Split Screen am PC würde man ohnehin nicht so schnell denken. Wie das Feature dann aber in Action aussehen kann, zeigt euch das besagte Video. Wir haben es hier noch einmal für euch eingebaut:

Übrigens: In England scheint man Fortnite nicht sonderlich zu mögen. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr das neue Feature schon getestet?

Quelle