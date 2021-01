Hitman 3 erscheint in wenigen Tagen auf dem Markt. Nun gibt es einen ersten Sneak Peak zur ersten Mission innerhalb des Spiels.

Am 20. Januar ist es soweit, denn dann kommt Hitman 3 auf den Markt. Damit schließen IO Interactive auch die neue Reihe ab, die ihren Anfang damals im Jahr 2016 gehabt hatte. So schnell kann es manchmal nun einmal gehen.

Um einen ersten Blick auf das Gameplay zu erhalten und insbesondere zu sehen, wohin es uns in dem neusten Ableger verschlägt, haben unsere Kollegen von Game Informer ein kleines Video veröffentlicht, in dem die ersten fünf Minuten des Intros gezeigt.

Das Spiel startet in Dubai in dem höchsten Wolkenkratzer, den es gibt, dem Burj Khalifa. Heute findet dort eine kleine Einweihungsfeier des Sceptres statt und für uns beginnt hier die erste Mission.

Es gilt insgesamt zwei unterschiedliche Personen zu erledigen und das am besten, wie man es vom Spielprinzip gewohnt ist, möglichst leise und unnauffällig. Wir landen dabei auf eines der äußeren Stahlträger des Gebäudes ganz an der Spitze. Was für ein perfekter Einstieg ins neue Abenteuer.

Falls ihr in Erwägung ziehen solltet euch das Spiel zu holen, solltet ihr euch in jedem Fall diese fünf Minuten Zeit nehmen und einen Blick ins Gameplay werfen. Schaden wird es euch in jedem Fall nicht!

Im neusten Streich von IO Interactive dürfen wir uns nur nicht erneut darüber freuen, dass wir in unterschiedlichen Städten Missionen absolvieren müssen. Hinter den einzelnen Rollen versteckt sich auch ein hochkarätiger Cast mit einigen Namen, die euch sicherlich nicht fremd sein dürften. Damit können die Entwickler hoffentlich einen würdigen Abschluss der Reihe finden.

Freut ihr euch schon auf neue Action mit unserem Agenten 47?