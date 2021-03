Rainbow Six Siege: Neuer Trailer zu Crimson Heist

Ubisoft, die Entwickler von Rainbow Six Siege, haben einen neuen Trailer zur kommenden Season Crimson Heist veröffentlicht. Dieser ist sogar animiert!

In wenigen Tagen startet mit Crimson Heist eine neue Season bei Rainbow Six Siege. Diesmal dürfen wir uns mit Flores über einen Operator freuen, der eine Drohne mit Explosivmunition durch die Gegend steuern kann. Über die genauen Details des Charakters und seine Fähigkeiten hatten wir bereits in einem vergangenen Artikel berichtet.

Mit dem nun immer näher rückenden Release der Season haben die Entwickler Ubisoft einen neuen Trailer veröffentlicht. Dieser ist jedoch vielmehr als animiertes Kurzvideo zu verstehen, in dem wir Flores in seinem „normalen Leben“ erleben.

Das kleine Video gibt auch Auskunft darüber, wie der neue Operator schlussendlich in das Team gekommen ist und wie er seine Fähigkeiten in der Vergangenheit auch als „Hobby“ eingesetzt hat. Ohne jedoch allzu viel vorwegzunehmen, solltet ihr euch das Video am besten selbst einfach mal anschauen.

Die Reaktionen zu dem neuen Trailer fallen allesamt ziemlich positiv aus. Es ist mittlerweile keine Seltenheit, dass Entwickler und Publisher die Möglichkeit nutzen kleine animierte Videos über ihre Charaktere in den unterschiedlichsten Spielen zu veröffentlichen.

Im Falle von Ubisoft ist man sich in den Kommentaren jedoch darüber einig, dass man das Potenzial nutzen und eine richtige Serie über das Spiel auf die Beine stellen sollte. Wie seht ihr das? Wir haben euch das Video unten direkt eingebunden. Lasst doch einmal von euch hören, was ihr von dieser Idee halten würdet!