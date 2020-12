The Last of Us 2: Neuer Story-Trailer veröffentlicht

Eigentlich ist The Last of Us 2 schon seit einigen Monaten auf dem Markt. Dennoch haben Naughty Dog einen neuen Trailer veröffentlicht, der sich Abby widmet.

Rund ein halbes Jahr ist es mittlerweile her, dass The Last of Us 2 auf den Markt gekommen ist. Einen einfachen Weg hatte der Titel sicherlich nicht gehabt. Die Verschiebungen des Release und daraufhin folgende Veröffentlichungen von Leaks haben den Entwicklern sehr stark zugesetzt.

Nicht jeder in der Community war damit einverstanden, wie Naughty Dog die Geschichte von Ellie fortsetzen wollte. Das führte schlussendlich auch zu Morddrohungen, die auf das Studio und allen voran auf Neil Druckmann einprasselten.

Mittlerweile hat sich die Lage allerdings zum Glück erholt und der Streit wurde beigelegt. Nun, sechs Monate später, meldet sich das Studio jedoch überraschend zurück, um einen neuen Story-Trailer zu veröffentlichen.

Hintergrund dieser Aktion ist die Tatsache, dass wir uns mittlerweile inmitten des Weihnachtsgeschäfts befinden und der ein oder andere Spieler sicherlich in Erwägung betrachtet sich entweder selbst den neuen Ableger zuzulegen oder ihn auf seine Wunschliste zu setzen.

Falls ihr also zufällig gerade zu dieser Population zählt, laden wir euch recht herzlich dazu ein einmal einen Blick auf das Video werfen. Diese setzt den Fokus dabei voll und ganz auf Abbie und ihre Story. Doch auch für Fans des Franchises dürfte ein Blick auf den Trailer sicherlich interessant werden.

Habt ihr The Last of Us 2 schon gespielt oder landet es bei euch in diesem Jahr vielleicht unter dem Weihnachtsbaum?