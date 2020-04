Nach der Veröffentlichung von Resident Evil 3 sind neue Gerüchte zu einem kommenden Resident Evil 8 aufgetaucht, welche vom selben Leaker stammen.

Schon vor wenigen Tagen hatte der Twitter User Aesthetic Gamer aka Dusk Golem bekannt gegeben, dass er Informationen über ein neues Resident Evil Spiel besäße. Vor dem Release des Resident Evil 3 Remakes wollte er jedoch noch nicht genauer ins Detail gehen. Nun wagte er sich voran und gab einige Informationen zu Resident Evil 8 preis.

Die einzigen Details, die man vor wenigen Tagen noch erhalten hatte, waren diese, dass sich der Titel bereits seit mehreren Jahren in Entwicklung befindet und aller Voraussicht nach 2021 erscheinen soll. Nun ergänzte Dusk Golem weitere Informationen, die er über Twitter publik machte.

In diesen Beiträgen verkündete er, dass Resident Evil 8 in der First Person Sicht gespielt wird und auch schon bald von Capcom persönlich enthüllt wird. Der Charakter Ethan feiert dabei seine Rückkehr und es verschlägt uns in ein verschneites Dorf mit okkultem Hintergrund.

Dabei werden wir auch auf Werwölfe stoßen, was ältere Leaks an dieser Stelle noch einmal bestätigt. Da diese Informationen jedoch schon für eine längere Zeit ihre Runden im Internet machen, kann sich Aesthetic Gamer vorstellen, dass manche Details mittlerweile outdated sind.

Wichtig für uns ist aber, dass wir uns im Spiel nicht nur mit okkulten Dingen auseinandersetzen müssen, sondern auch mit Halluzinationen und Wahnsinn. Dabei sollten wir in jedem Fall niemandem trauen, der uns über den Weg läuft.

Die Tatsache, dass der neue Ableger in der First Person Ansicht gespielt wird, dürfte für etwas Unmut in der Community sorgen. Darauf hatte Dusk Golem allerdings schon in einem anderen Tweet verwiesen. Nichtsdestotrotz solle man dem Spiel eine Chance geben.

Capcom soll die Enthüllung des Spiels der Quelle zufolge später im April durchführen. Ursprünglich hatte das Team die Idee verfolgt den Titel Revelations 3 zu nennen, doch im späteren Verlauf erfolgte der Wechsel.

Was sagt ihr? Gefällt euch, was ihr da liest?

Quelle