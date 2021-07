Mit einem neuen Gameplay-Trailer zum Remake von System Shock zeigen uns die Entwickler von Nightdive Studios etwas mehr von dem Titel.

Das System Shock Franchise wird wieder zum Leben erwacht! Auch wenn es sich hierbei lediglich um ein Remake handelt, haben Nightdive Studios das feste Ziel gesetzt das gute alte Universum wieder aus dem Boden zu stampfen und neuem Leben einzuhauchen – entsprechend unter den neuen technischen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts.

Mittlerweile hat es auch schon so einiges an Teasern, Trailern und Gameplay-Videos gegeben, die uns ein wenig in Nostalgie schwelgen lassen. Doch auch die wesentlich aufgebesserte Grafik kommen dabei zum Tragen. Das zeigt sich jetzt auch in dem neusten Video, welches die Entwickler veröffentlicht haben!

Zusätzlich erhalten wir aber auch weitere Einblicke in das Gameplay, wie das Lösen von Rätseln und die Bekämpfung von Gegnern. Außerdem sehen wir das Hud unseres Inventares und das der Boxen, auf die wir während unseres Weges stoßen und die mit allerlei nützlichen Dingen bespickt sind.

Das Video umfasst stolze sieben Minuten. Also, wenn ihr Interesse habt, ein wenig mehr von dem Spiel zu sehen, dann könnten wir schon fast dazu raten, euch parallel auch noch eine kleine Portion Popcorn zu machen! Macht euch jedoch darauf gefasst, dass es sich hierbei um eine Aneinanderreihung an Ausschnitten handelt und wir hier keine komplett zusammenhängende Szene zu Gesicht bekommen.