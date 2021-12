Ihr seid noch auf der Suche nach einem Spiel über die Weihnachtsfeiertage? Dann möchten wir euch gerne den Titel Thunder Tier One vorstellen, welcher kürzlich veröffentlicht worden ist.

Weihnachten und die Urlaubszeit über die Feiertage stehen vor der Tür. Doch was soll man sich als Spieler so ansehen und womit die Zeit tot schlagen? Neben den bereits veröffentlichten Triple A Titeln wie Battlefield 2042 und Call of Duty Vanguard, kommt auch einmal ein Titel zum Vorstein, der sich ein bisschen hinter den Grroßen versteckt. Thunder Tier One ist eines von diesen Spielen.

In diesem Shooter verlasst ihr die Egoperspektive und geht mit einem vier bis fünf Mann Trupp in die Top Down Perspektive. Der Titel ist am 07. Dezember 2021 auf Steam veröffentlicht worden und den ersten Rezensionen zu folgen, scheint das Spiel auch eine ziemlich gute Figur abzuliefern, denn die Bewertungen fallen allesamt sehr positiv aus.

Das taktische Spiel lässt sich zeitlich betrachtet in den 90er Jahren ansiedeln und spielt somit kurz nach dem Fall der UDSSR. Zusammen im Vierer Squad versucht ihr innerhalb eines kooperativen Modus die unterschiedlichen Missionsn durchzuspielen, die man euch auferlegt hat. Das primäre Ziel ist das Unterbinden von terroristischen Aktivitäten.

Es gilt, die jeweiligen Einsätze so leise wie möglich abzuschließen, aber sollte es dann doch einmal etwas lauter werden, seid ihr mit genügend Waffengewalt für einen Schlagabtausch vorbereitet. Neben der Coop Kampagne könnt ihr euch in einem umfangreichen PVP-PVE Modus Herausforderungen stellen und euch mit anderen Mitspielern messen.

Dort werden unterschiedliche Spielmodi angeboten, die in der Kombination von PVP und PVE eine gelungene Abwechslung bieten. Durch die Top-Down Ansicht erhält Thunder Tier One einen überraschend guten Look und bietet eine gute Alternative zu den großen Titeln an. Auf Steam könnt ihr das Spiel bereits für 19,99 € erwerben und gleich zur Weihnachtszeit mit den Missionen starten.

Alternativ zu Thunder Tier One können wir euch auch den bereits veröffentlichten Titel GTFO empfehlen. Unseren letzten Artikel dazu findet ihr hier.

Wer von euch hat schon einmal was von Thunder Tier One gehört?