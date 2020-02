Gemeinsam mit den Kollegen der Rocket Beans bringt Publisher Ubisoft seinen eigenen Content-Kanal gTV an den Start, der mit sofortiger Wirkung vefügbar ist.

Mit gTV bringt Ubisoft einen deutschsprachigen Games- und Popkultur-Sender an den Start, der ab sofort auf Twitch, YouTube & Co. streamt. Damit reiht sich der französische Publisher in eine Reihe mit anderen Größen wie dem FC Bayern München oder Red Bull, denn beide verfügen über eigene Internet-Sender. Das wohl Positivste für das Unternehmen daran: es erfolgt keine lästige journalistische Einordnung. Dadurch kann Unternehmens-PR ungefiltert an den Mann oder die Frau gebracht werden. Doch offiziell steht ein anderes Motto dahinter.

Ubisoft wolle die Videospiele-Kultur feiern und die Verbindung zu anderen Formen würdigen, wie Film, Musik, Sport oder Technik. Doch es sind viele weitere Formate geplant, dazu gehören auch Koch-Formate oder „Bastel-Formate“, bei denen Szenen aus Ubisoft-Spielen modelliert werden. Um das Ganze produktionstechnisch überhaupt realisieren zu können, haben die Franzosen bei der Hamburger Rocket Beans Entertainment GmbH angefragt – und eine Zusage bekommen. Neben Beiträgen, die direkt aus Frankreich kommen, lässt das Unternehmen aber auch speziell für den deutschen Markt zugeschnittene Inhalte produzieren. Zum Moderatoren-Team gehört die ehemalige Raketenbohne Gunnar Krupp und Ex-GIGA-Moderatorin Viola Tensil. Zu den Gästen der bereits produzierten Folgen eines Talk-Formats gehören Sterne-Koch Alexander Herrmann, Uke Bosse und Smudo.

Fun Fact: Eine Rundfunklizenz wird Ubisoft nicht benötigen, da es sich hauptsächlich um Video-on-Demand-Programm handeln wird, das nur vereinzelt auf Live-Elemente setzt.