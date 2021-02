Kaum zu glauben, aber der Februar ist mittlerweile bei uns angekommen. Und damit gibt es im Playstation Plus Abo auch ein neues Line-Up!

Wie schnell doch die Zeit vergeht. Gerade erst hatten wir uns noch damit beschäftigt im stillen Kämmerchen mit Mundschutzsmaske das neue Jahr zu feiern und nun lassen wir auch schon den ersten Monat von 2021 hinter uns. Der Februar hält allerdings schon gute Nachrichten für uns bereit, denn das neue Line-Up für alle Besitzer eines Playstation Plus Abonnements ist da!

Und dieses Line-Up hat es mal wieder mehr als in sich und erfreut sich großer Vielfalt. Daher sollte für jeden etwas dabei sein, um der weiterhin angespannten globalen Lage zu entkommen. Auf der Playstation 5 dürfen wir uns zunnächst über Destruction Allstars freuen. In diesem abgedrehten Rennspiel geht es nicht darum als erster die Ziellinie zu erreichen, sondern alle anderen Mitspieler in Grund und Boden zu rammen.

Sowohl für die Playstation 4 als auch die Playstation 5 gibt es ein weiteres Schmankerl. Mit der Ultimate Edition von Control können wir nicht nur eines der beliebtesten Spiele der letzten Jahre zocken, sondern zusätzlich auch noch die Ultimate Edition in Anspruch nehmen, die gerade erst frisch auf den Markt gekommen ist. Beste Voraussetzungen also, um direkt mit dem Game zu starten!

Zuletzt gibt es für diejenigen, die der PS4 noch weiterhin treu geblieben sind, das Action Adventure Concrete Genie. Lasst euch von der kreativen Welt bezaubern und hilft unserem kleinen Freund dabei die alltäglichen Probleme zu lösen. Definitiv ein Titel also, der etwas entspannter ist.

Destruction Allstars steht euch bis zum 5. April zur Verfügung. Die anderen beiden Titel könnt ihr bis zum 1. März genießen. Nutzt die Zeit also so gut wie es geht! Über welches Spiel freut ihr euch am meisten? Habt ihr euch schon auf einen Titel gestürzt?

Quelle