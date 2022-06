Steam: Summer Sale ist im vollen Gange!

Der Steam Summer Sale hat in diesem Jahr am 23. Juni ganz offiziell begonnen. Welche Spiele habt ihr schon in euren Warenkorb befördert?

Der Summer ist offiziell ausgebrochen! Während wir hierzulande auch schon ziemlich stark in den letzten Tagen ins Schwitzen geraten sind, geht es auch auf Valves Vertriebsplattform Steam heiß her, denn: Der Summer Sale ist seit dem 23. Juni live und zieht auch schon einige Spieler zu sich heran.

Vielleicht habt ihr das aber auch schon durch die zahlreichen Emails selbst mitbekommen, in denen darauf hingewiesen wurde, dass die Spiele, die sich aktuell auf eurer Wunschliste befinden, drastisch reduziert wurden sind. Und falls nicht, dann ist das hier der offizielle friendly reminder an euch.

Also falls ihr noch ein wenig Taschengeld übrig habt und die Pläne durch den aktuellen Verkehrschaos an den Flughäfen nun auch ins Wasser gefallen sind, hoffen wir, dass euch die aktuellen Angebote ein kleines bisschen aufheitern können.

Wie in jedem Jahr dürfen wir uns dabei auf Angebote aus allen möglichen Genres freuen. Auch Spiele, die noch gar nicht einmal so lange gekauft werden können, wie Dying Light 2, werden zu einem reduzierten Preis angeboten. Also stöbert durch die Seiten und schlagt zu! Bis zum 7. Juli habt ihr dafür auch noch Zeit.

Welche Spiele habt ihr euch bislang geholt?

