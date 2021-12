Battlefield 2042: Battle Royale in Portal!

Battle Royale in Battlefield 2042 gibt es nicht? Gibt es schon! Die Plattform Portal beweist es und präsentiert uns einen Warzone Klon.

DICE war der festen Überzeugung, dass Portal keine Möglichkeiten bieten wird, um für Battlefield 2042 einen Battle Royale erstellen zu können. Ein findiger Gamer hat es doch geschafft und präsentiert uns mit seinem Warzone Klon genau diesen Modus im neusten Ableger des Franchises. Der Spieler CHBMG erstellte über das externe Browsertool eine etwas stark gehandicapte Version des bekannten Call of Duty Warzone Ableger mit dem Namen Warfield 100.

Unter Portal in Battlefield 2042 findet ihr in den Community Spielen den ersten Battle Royale Ableger aus der Community. Gleich wie in den bekannten Battle Royals springt ihr mit einem Fallschirm ab und lootet euch die beste Gear zusammen, um der erste bzw. letzte Überlebende von 100 Spielern zu sein. Da manche Mechaniken in Portal nicht verfügbar sind, musste CHMBG etwas erfinderisch werden.

Der Giftnebel oder Feuering besteht in seiner ersten Version aus markierte KI Bots, die langsam das Spielfeld verkleinern. Irgendwie amüsant: Ein sich schließender Ring, der aus Bots besteht und einen ggf. auch noch beschießt. Solltet ihr sterben, geht es wie in Warzone ins Gefängnis mit der Chance einen Respawn zu erhalten. Der Loot Aspekt ist auch in einer etwas abgespeckten Version vorhanden. Ihr findet entweder unmarkierte Waffen oder musst von toten Soldaten die gewünschte Ausrüstung aufheben.

CHMBG lässt auch zu, dass andere Spieler den Modus hosten können. Hierfür schaltete er den Zugang mit Bekanntgabe des Passworts „AAGDWA“ für alle frei. Natürlich gibt es noch einige Kinderkrankheiten, die CHMBG zu lösen versucht. So ist es beispielsweise noch nicht möglich im Squad oder Team zu spielen. Stattdessen tritt jeder gegen jeden an. Ob da noch Verbesserungen kommen, wird sich noch zeigen.

Habt ihr Lust auf diesen Portal Battle Royale Modus in Battlefield 2042?

Quelle