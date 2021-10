Battlefield 2042 meldet sich mit einem neuen Trailer zurück. Diesmal liegt der Fokus auf weitere Maps, die zum Release direkt gespielt werden können.

Es dauert nicht mehr lange, bis Battlefield 2042 seinen Release feiern kann. Nach einer Open Beta, die viele Spieler mit gemischten Gefühlen zurückgelassen hat, gab es zuletzt auch einen Blick auf die noch fehlenden Spezialisten, die mit dem Release zur Verfügung stehen. Nun wurde das Ganze mit einem neuen Trailer und weitere Einblicken zu den Karten erweitert.

Bislang hatte es dazu nämlich noch gar nicht einmal so viel zu sehen gegeben. Während in der Open Beta nur eine Karte zur Verfügung stand, gab es die anderen Karten lediglich über Screenshots und dem ersten Trailer mit der Ankündigung des Spiels zu sehen.

Der neuste Trailer zeigt aber, dass es natürlich noch etwas mehr Auswahl gibt. In dem rund 90 Sekunden langen Video gibt es neue Einblicke zu den Karten Renewal, Breakaway und Discarded. Allesamt spielen dabei in einem völlig anderen Umfeld und zeichnen sich durch andere Besonderheiten aus.

So spielt Renewal in Ägypten mitten in der Wüste. Dennoch finden wir hier riesige Gebäude und normale Straßen, auf denen sich der Kampf abspielt. Breakaway erfordert etwas wärmere Kleidung, denn dann geht es für uns in die Antarktis, in der wir uns auch mit Hovercrafts fortbewegen können. Getoppt wird das schließlich mit Indien.

Den Trailer haben wir unten einmal für euch mit eingebunden. Was sagt ihr zu den Karten? Welche gefällt euch am meisten?