Auch wenn es in Battlefield 2042 keine Kampagne zu spielen geben wird, versorgen uns die Entwickler vorab mit einem Kurzfilm aus dem Setting.

Mit dieser Ankündigung hätte sicherlich niemand so wirklich gerechnet: Battlefield 2042 darf sich über einen Kurzfilm freuen! Noch vor Release des eigentlichen Spiels versprechen die Entwickler einen kleinen Film, der uns bereits in das Setting entführt, welches wir selbst im Herbst ebenfalls betreten werden.

Für einige Spieler erscheint der Film eine Art Ersatz für die Kampagne zu sein, die es so in dem Shooter nicht geben werden. Somit erhalten wir also dennoch die Möglichkeit zu verstehen, wie 2042 so werden konnte, wie wir es später zu Gesicht bekommen werden und worauf wir uns vielleicht auch in Acht nehmen müssen.

Einen kleinen Teaser hat das Team auch schon veröffentlicht. Darin hören wir eine mechanische Stimme, die darüber berichtet, dass die Welt sie eigentlich vergessen wollte. Doch die Stimme möchte dafür sorgen, dass man sich an sie erinnern und sie auch wiedersehen werde.

Was das jedoch letztenendes zu bedeuten hat, dürften wir dann wohl am 12. August selbst herausfinden, wenn der Film seine Premiere feiern wird. Falls ihr den Trailer bislang noch nicht gesehen haben solltet, haben wir ihn unten für euch auch noch miteingebunden.

Werdet ihr es euch ansehen?