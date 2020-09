Das neue DLC für Borderlands 3 ist endlich da! Mit einem neuen Trailer machen Gearbox Software auf den Release der Erweiterung aufmerksam.

Erst vor wenigen Wochen hatten die Entwickler von Borderlands 3, Gearbox Software, bekannt gegeben, dass sie an einem neuen DLC arbeiten. Mit Psycho Krieg and Fustercluck wird der Spaß auf ein ganz neues Niveau angehoben.

Diesmal geht es nämlich um die Wurzeln der Psychos und den großen Psycho Krieg höchstpersönlich. Sonderlich gut kommunizieren kann man mit ihm zwar nicht, aber seine zweite Stimme ist dann doch etwas vernünftiger, um zumindest verstehen zu können, was er eigentlich von einem will.

Aber wir brauchen gar nicht mehr so ausführlich darauf einzugehen, was genau man in diesem DLC erwarten kann. Das haben wir euch nämlich bereits in unserem ersten Artikel zu dem Thema erklärt.

Falls euch diese Mühen jedoch nicht wert sein sollten, bekommt ihr anhand des neuen Trailers, der nun veröffentlicht wurde, vielleicht zumindest ein bisschen ein Gefühl dafür, worum es eigentlich gehen wird.

Das DLC Psycho Krieg and Fustercluck ist ab sofort erhältlich. Stürzt euch also in das neue Abenteuer und verbreitet so viel Chaos wie möglich. Schließlich möchte Psycho Krieg das ja auch so.

Habt ihr euch das DLC schon geholt? Habt ihr den Fustercluck schon erleben können?