id Software und Bethesda haben einen neuen Trailer zum kommenden Doom Eternal veröffentlicht, welches nicht nur mit Gemetzel dient.

Eigentlich hätte Doom Eternal schon längst veröffentlicht werden sollen, doch kurz vor dem zuvor geplanten Release im vergangenen Jahr hatten sic id Software und Bethesda doch noch dagegen entschieden die Veröffentlichung auf das Jahr 2020 verschoben. Jetzt müssen wir uns bis zum 20. März gedulden, um an dem Titel Hand anlegen zu können.

Um gerade auch im neuen Jahr daran zu erinnern, dass das Spiel uns immer noch bevorsteht und der Release nur noch rund zwei Monate entfernt liegt, haben die Entwickler einen brandneuen Trailer veröffentlicht.

Der Trailer verdeutlicht noch einmal, worum es in diesem Titel geht: Dämonen zu zermetzeln, bevor sie selbiges mit uns anstellen wollen. Dabei stoßen wir auf neue Gegner, wie den Marauder und den Gladiator, die uns nur zu gern in Stücke zerreißen möchten. Aber schaut es euch am besten selbst an. Das Video haben wir hier extra für euch eingebunden.

Bethesda ist, was Doom anbelangt, auch aktuell äußerst aktiv geworden. So gab es unter anderem ein neues Update für die beiden ersten Titel des berühmten Franchises, wodurch einige interessante Features Einzug ins Spiel erhalten haben.

Was sagt ihr zum neuen Trailer?