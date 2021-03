Der zweite Part von The Ancient Gods, dem aktuellen DLC von Doom Eternal, nähert sich scheinbar seinem Release. Jetzt gibt es einen ersten Teaser.

Mit dem DLC The Ancient Gods schicken uns die Entwickler von Doom Eternal in ein Gemetzel, welches wir gegen die Götter höchstpersönlich bestreiten müssen. In einem ersten Part des DLCs sind wir auch schon auf die ersten Heiligen gestoßen, doch das ist erst der Anfang.

Schon bei dem Beinamen von „Part One“ war für alle Spieler klar, dass definitiv auch mindestens noch ein Part Two geben werde. Und das hat sich auch ziemlich schnell bestätigen können. Mittlerweile sind die Entwickler auch dazu bereit mit dem zweiten Teil voranzuschreiten und haben diesbezüglich einen ersten Teaser veröffentlicht.

Wie es für Teaser nun einmal bekannt ist, sind nicht sonderlich viele Informationen in den wenigen Sekunden herauszulesen. Aber zum Glück müssen wir auch nicht mehr allzu lange warten, denn am 17. März wird es einen ersten vollen Trailer geben.

Vielleicht verrät das Studio uns dann auch schon, wann wir mit der Veröffentlichung des neuen DLCs rechnen können. Erste Leaks hatte es zumindest schon zu dem zweiten Teil gegeben. Eine gute Gelegenheit für uns also auch herauszufinden, was an den Leaks gestimmt hat oder ob dabei völlig ins Klo gegriffen worden ist. Bleiben wir also gespannt und hoffen auf das Beste!

Wie hat euch der erste Teil von The Ancient Gods gefallen? Freut ihr euch schon auf den zweiten Part? Oder sehnt ihr euch nach etwas Abwechslung und nach anderen Dämonen?

