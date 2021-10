Pünktlich zur schaurigen Jahreszeit verkünden Bethesda Studios mit Update 6.66 einige Neuheiten für ihren Shooter Doom Eternal. Seid ihr bereit für den Horror?

Ende der Woche ist es endlich soweit, denn dann wird es besonders schaurig und Zeit, den Menschen um uns herum das Fürchten zu lehren. Auch in der Videospielbranche wird diese Feierlichkeit gerne dafür genutzt, um ein entsprechendes Halloween-Fest abzuhalten- So auch in Doom Eternal und ihrem neusten Update.

Hier erwartet uns nämlich, und das kann bestimmt nur Zufall sein, das Update 6.66, auf welches uns das Team von Bethesda Studios in einem neusten Beitrag aufmerksam macht. Das Update beinhaltet dabei all die Neuheiten, die bereits auf der diesjährigen QuakeCon angekündigt worden waren.

Somit stehen große Änderungen bevor, welche unter anderem den neuen Horden-Modus und Verbesserungen für den 2vs1 Battlemodus beinhalten. Einen Teaser für den neuen Modus haben wir unten einmal für euch zur Verfügung gestellt.

Mittlerweile gibt es aber auch schon mehr als einen Teaser, denn der Game Director Hugo Martin hat in einem vergangenen Livestream bereits den neuen Modus anspielen können. Auch dieses Video haben wir für euch unten einmal eingefügt.

Update 6.66 ist ab dem 26. Oktober verfügbar. Die genauen Patchnotes werden dann zeitnah ebenfalls veröffentlicht.

Was haltet ihr von dem neuen Horden-Modus?

zum Livestream-Video