Gerade erst hatten es Leaks zu Far Cry 6 ins Internet geschafft. Nun hat Ubisoft mit einem Teaser die Existenz des Titels bestätigt.

Vor wenigen Stunden waren erst einige Leaks im Internet aufgetaucht, die sich mit Far Cry 6 befassten. Über den Playstation Store waren versehentlich Informationen zu dem Titel aufgetaucht, die eigentlich noch gar nicht hätten veröffentlicht werden dürfen.

Darin heißt es unter anderem, dass die Rolle des Bösewichts von Giancarlo Esposito übernommen wird. Einige von euch kennen ihn vielleicht als Gustavo Fring aus Breaking Bad bekannt sein. Ein entsprechendes Bild von ihm auf dem Cover vom Spiel lieferte den Beweis.

Der Schauspieler übernimmt hier die Rolle des Diktators Anton Castillo, welcher das tropische Paradies Yara beherrscht. Sein Ziel ist es das Land wieder zu seiner alten Stärke zurückzuführen. Dafür erhält er Unterstützung von seinem Sohn Diego.

Wir schlüpfen hingegen in die Rolle von Dani Rojas, einem Bewohner von Yara, der sich gegen die Machtansprüche des Diktators stellen will. Wir müssen also gegen die Truppen kämpfen und das Land von seiner Gefangenschaft befreien.

In der Beschreibung ist davon die Rede, dass wir es mit der größten Spielwelt in der Geschichte des Franchises zutun bekommen werden. So gibt es Dschungelabschnitte, Strände und die Hauptstadt Esperanza zu erkunden.

Far Cry 6 soll am 18. Februar 2021 auf der Playstation 4 und 5, der Xbox One und Series X und auf dem PC erscheinen. Mittlerweile hat Ubisoft auch mit einem Teaser bestätigt, dass das Spiel sich in der Entwicklung befindet. Auf dem Ubisoft Forward Event soll dann die große Enthüllung folgen.

Freut ihr euch schon auf den neuen Ableger?