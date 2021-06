Für Far Cry 6 hat sich Ubisoft etwas ganz besonderes einfallen lassen, wenn es um einen Season Pass geht. Darin werden wir nämlich in die Rolle von Vaas, Pagan und Joseph schlüpfen!

Wenn es etwas gibt, was den Far Cry Franchise besonders prägt, dann sind es allen voran die Erzfeinde unserer Protagonisten. Egal, ob Vaas, Pagan oder Joseph – jeder von ihnen ist der Community mehr als gut im Gedächtnis geblieben. Das möchte Ubisoft nun für Far Cry 6 nutzen und die Charaktere im Season Pass wieder zurückkommen lassen.

Das bedeutet allerdings nicht, dass wir in dem Season Pass auf einmal auf drei neue Gegner stoßen und dabei vielleicht sogar Bruchstücke der Geschichten aus den vergangenen Spielen wiederholen. Vielmehr schlüpfen wir selbst in die Rolle der drei Charaktere und erleben ihren Wahnsinn in der eigenen Haut.

Damit erhalten wir nicht nur die Möglichkeit hinter dem Gedankengut von Vaas und Co. zu blicken, sondern wir erfahren auch mehr darüber, wie sie zu den Persönlichkeiten geworden sind, die wir damals kennengelernt haben. das klingt auf jeden Fall ziemlich interessant!

Wie genau das Gameplay davon jedoch aussehen wird, ist noch nicht ganz klar. Der erste Trailer zeigt lediglich einige Szenen, in denen wir uns in den verdrehten Köpfen der Erzfeinde befinden und quasi mit uns selbst ringen. Aber ob es noch mehr als diese „Brainfuck“-Szenen geben wird, zum Beispiel richtige Actionszenen in der gewohnten Manier, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Nichtsdestotrotz ist der veröffentlichte Trailer einen Blick wert, also schaut ihn euch unbedingt an, falls es noch nicht passiert ist! Daneben wurde auch ein neuer Trailer zum Hauptspiel veröffentlicht, den wir ebenfalls für euch mit unten aufgeführt haben. Solltet ihr euch jedoch mehr für den neuen Protagonisten im aktuellen Ableger interessieren, findet ihr hier alle wichtigen Informationen.

Welcher Erzfeind ist euer liebster in Far Cry und wieso?