Ersten Gerüchten zufolge plant Ubisoft, mit Far Cry 7 neue Wege für die beliebte Shooter-Serie zu beschreiten.

Far Cry 6 ist noch gar nicht erschienen, da gibt es schon erste Hinweise auf den Nachfolger Far Cry 7: Der in Videospieler-Kreisen für seine Leaks und Enthüllungen bekannte Jason Schreier sprach unlängst in einem Podcast darüber, wie die Zukunft der Reihe aussehen soll.

Far Cry mag eine beliebte und auch gute Spiele-Franchise sein, doch hat sie – nicht ganz zu Unrecht – den Ruf anhängen, dass wer einen der Titel gespielt hat, alle Teile gespielt hat. Der Spielfluss, die Open-World-Mechaniken, die Charaktere – all dies ähnelt sich vom Konzept her spielübergreifend.

In den letzten Jahren galt dies mehr und mehr für alle Ubisoft Franchises. Der Publisher legte sich immer mehr auf eine Open-World-Light-RPG Formel fest, welche zu Spielen wie The Division noch ganz gut passen wollte, in der Folge aber Fans von anderen Spielereihen wie Assassin’s Creed, Ghost Recon oder eben auch Far Cry mit dem Ableger New Dawn sauer aufstieß. Mit Ghost Recon Breakpoint strapazierte Ubisoft die Geduld der Fans so dermaßen über, dass nicht nur das Spiel floppte, sondern es einen großen Aufschrei gab, die Aktie des Konzerns in den Keller sankt und alle nachfolgenden Titel des Publishers verschoben wurden, um sie individueller zu gestalten.

Bei Spielen, die schon jahrelang mit einem Konzept im Kopf entwickelt wurden, ist es oftmals nicht so einfach, radikal tief implementierte Gameplay-Mechaniken zu ändern. Assassin’s Creed Valhalla ist ein perfektes Beispiel dafür, welches sich – zwar auch wegen seiner holprigen Story, welche irgendwie versucht, die ins Leere gehenden Handlungsstränge früherer Titel zu vereinen – entsprechend unfertig anfühlt. Zum Release Valhallas wurde genau dies viel kritisiert, dass dem Spiel eine eindeutige Identität fehle – „Valhalla kämpft mit seiner Unentschlossenheit“ titelte zum Beispiel die Gamestar.

Auch Far Cry 6 ist eines der Spiele, dessen Entwicklung zu Zeiten begann, in denen Ubisoft voll auf Einheitsbrei setzte. Wie tief dies im Spiel bereits verwurzelt war, werden wir wohl erst zum Release erfahren. Far Cry 7 allerdings wird eines der ersten Spiele des Publishers sein, welches komplett mit dem Gedanken entwickelt werden wird, sich von anderen Spielen abzuheben und ein individuelles Erlebnis für die Spieler zu sein. Gerade für die Far Cry Reihe ist dies ein spannender Gedanke – ist es überhaupt gut, wenn sich ein neuer Teil zu sehr von den alten unterscheidet?

Noch wissen wir nicht mehr als nur dieses eine Gerücht. Was denkt ihr, sollte ein neues Far Cry an der Formel der Serie ändern? Und was sollte unbedingt gleich bleiben?