In einem Interview mit den Entwicklern von Half-Life: Alyx erklärten diese, dass man trotz des VR-Charakters dem Half-Life Gameplay treu bleibt.

Mit Half-Life: Alyx steigt Valve nun auch intensiv in das VR-Geschäft ein und widmet sich dabei eines der größten Wünsche der Fans: Die Etablierung eines neuen Half-Life Spiels. Auch wenn es sich hierbei nicht um einen direkten Nachfolger handelt und wir daher nicht von „Half-Life 3 confirmed“ sprechen können, erleben wir die Welt von Gordon Freeman in dem Titel noch einmal etwas anders.

Seit der Ankündigung haben die Entwickler bereits einige Interviews gegeben und dabei auch die ein oder anderen Fragen beantwortet. Unter anderem auch, warum man sich ausgerechnet dafür entschieden hat den Franchise mit einem VR-Spiel wiederaufleben zu lassen.

Die Idee ist in jedem Fall geglückt und das Spiel sowie die neue VR-Hardware Valve Index ziemlich schnell die Charts hochgeklettert. Nur der zuletzt erschienene VR-Shooter Boneworks hat es geschafft den Thron neu zu besetzen.

In einem neuen Interview mit unseren Kollegen von The Verge erklären die Entwickler, dass man den Grundprinzipien von Half-Life weiterhin treu bleiben möchte. Das bedeutet, dass es keinen Multiplayer geben wird und wir stattdessen eine lineare Story erfahren werden. Außerdem verspricht Valve, dass man einige Stunden am Stück problemlos zocken kann. Erste Tester sollen so auch schon einmal zwei bis drei Stunden in dem Spiel zugebracht haben, obwohl die Entwickler kürzere Zeiten empfehlen.

Das hört sich in jedem Fall schon einmal vielversprechend an und auch die ersten Zahlen deuten darauf hin, dass die Spieler bereits überzeugt sind und in VR-Hardware investiert haben, um Half-Life: Alyx spielen zu können. Zählt ihr auch zu denen?

Quelle