Valve haben einiges an neuem Material zu ihrem VR-Titel Half-Life: Alyx veröffentlicht. Insgesamt dürfen wir uns über drei neue Videos freuen.

Am 23. März ist es soweit, denn dann veröffentlicht der Entwickler und Publisher Valve seit langem einen neuen Half-Life Titel. Auch wenn Half-Life: Alyx nicht ganz den Wünschen der Spieler entspricht, ist das Interesse an dem Titel dennoch hoch.

Mit dem bevorstehenden Release haben die Entwickler nun eine Reihe neuer Videos veröffentlicht, die weitere Einblicke in das Spiel ermöglichen. Der erste Trailer beginnt in einer U-Bahn-Station. Wir befinden uns in einer verlassenen U-Bahn und erhalten auch schon ziemlich schnell Besuch, der durch die kaputten Eingänge der Bahn versucht einzudringen. Zum Glück finden wir direkt eine Waffe, um uns zu verteidigen.

Im zweiten Video wird es direkt etwas knifflig. Um eine Tür öffnen zu können, müssen wir zunächst eine Art Rätsel lösen, indem wir bestimmte Punkte einer Hologramm-Kugel miteinander verbinden müssen. Hier befinden wir uns allerdings schon wieder in einer anderen Gegend des Spiels, müssen uns aber weiterhin vor den Kreaturen der Dunkelheit behaupten.

Zuguterletzt wird es im dritten Video endlich einmal ein wenig heller und freundlicher. Hier befinden wir uns an der Oberfläche und versuchen die georteten Gegner hinterrücks zu zerlegen. Per Knopfdruck teleportieren wir uns dabei weiter nach vorne und nutzen alle möglichen Deckungen, um so wenig Kugeln wie möglich abzubekommen.

Was haltet ihr von den neuen Videos? Regen sie euch dazu an den Titel zu holen oder seid ihr skeptisch? Würdet ihr euch speziell für den Titel die VR-Brille holen?

