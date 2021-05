Necromunda: Hired Gun entführt alle Fans von 40K in einen neuen Shooter. Was man über das Gameplay im Titel wissen sollte, verraten die Entwickler in einem neuen Trailer.

Mit Necromunda: Hired Gun arbeitet das Entwicklerstudio Streum On Studio an einem ziemlich interessanten Shooter aus dem 40K-Universum, welches bislang auch schon eine gute Community an Interessierten an sich ziehen konnte. Auch wir haben uns in den vergangenen Wochen intensiver mit dem Spiel auseinandergesetzt und darüber auch schon den einen oder anderen Artikel verfasst.

In dem neusten Trailer, der nun von dem Team veröffentlicht wurde, liegt der Fokus nun auf das Gameplay. Das bedeutet für uns auch, dass wir nicht nur geskriptete Szenen zu Gesicht bekommen, sondern auch wirkliches Gameplay, um uns einen ersten Eindruck vom tatsächlichen Titel verschaffen zu können.

Wobei, so ganz stimmt diese Aussage auch nicht, denn die bereits veröffentlichten Trailer haben gezeigt, dass wir beispielsweise Wallruns vollführen können und auch mit Nahkampfwaffen unsere Gegner ins Jenseits befördern können. Und natürlich dürfen wir auch nicht unseren treuen Begleiter Mastiff.

Was uns jetzt allerdings zusätzlich gezeigt wird, ist die tatsächliche Action und wie wir uns in einem Kampf mit mehreren Gegnern und in unterschiedlichen Gegenden bewegen können. Wir können auch mit einem Sprintangriff auf unsere Feinde zulaufen, um ihnen unser Messer in den Hals zu drücken oder aber auf dem Boden entlang schippern, um uns zur nächsten Deckung zu befördern.

Natürlich können wir während unserer Reise durch die einzelnen Missionen nicht nur unterschiedliche Waffen sowie ein Hook verwenden, um Spiderman-like hin und herzuschwingen, sondern wir finden regelmäßig auch neues Loot, um unser Arsenal weiter auszubauen. Ob wir dann aber auch das gesamte Loot für uns behalten oder stattdessen beim nächsten Händler verkaufen, bleibt ganz uns überlassen.

Wie gefällt euch das Gameplay?