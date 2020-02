Rainbow Six Siege erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Das drückt sich einmal mehr auch mit einem neuen Spielerrekord auf Valves Plattform Steam aus.

Auch wenn Rainbow Six Siege längst kein neues Spiel mehr auf dem Markt ist, muss das nicht unbedingt heißen, dass man den Titel abschreiben kann und andere Spiele sich in den Vordergrund drängen müssen. Durch den weiterhin vorhandenen Support, der mit Ubisoft aufrechterhalten wird, bleibt das Interesse weiterhin erhalten.

Dieser Support drückt sich insbesondere durch die Veröffentlichung von neuen Operatoren und Maps sowie durch deren Anpassung aus. So steht uns unter anderem in Kürze eine neue Season bevor, auf die sich schon einige freuen dürften. An anderer Stelle hingegen besteht noch Verbesserungbedarf, was sich unter anderem in dem Operator Clash ausdrückt.

Das soll den Erfolg des Titels jedoch nicht mindern, weswegen auch jetzt schon feststeht, dass Rainbow Six Siege ebenfalls auf der künftigen Konsolengeneration erscheinen wird. Diese Entscheidung dürfte auch die richtige gewesen sein, denn das Spiel konnte einen neuen Rekord verzeichnen.

Dieser Rekord bezieht sich auf den Peak an Spielern, also der Anzahl an Spielern, die gleichzeitig im Spiel online gewesen sind. Dabei wurden die Werte noch nicht einmal auf Ubisofts hauseigener Vertriebsplattform Uplay, sondern auf Valves Variante Steam erreicht.

Den aktuellen Statistiken zufolge hat das Spiel einen Wert von fast 180.000 erreichen können. Deutlich zu sehen ist auch der Anstieg der Zahl mit Beginn des neuen Jahres, als die Operation Void Edge langsam aber sicher in der Community durchsickerte.

Dazu sagen wir: Hut ab!

Quelle