Diesmal haben sich Ubisoft etwas ganz Besonderes für Rainbow Six Siege ausgedacht! Ran an den Controller oder an den Rechner. It’s time to get schwifty!

Damit hätten sicherlich nicht viele gerechnet und der eine oder andere von euch wird vielleicht direkt auf den Kalender schauen, um sicherzustellen, dass heute nicht der 1. April ist. Nein, wir können euch beruhigen, es handelt sich um keinen Aprilscherz. Ubisoft hat tatsächlich ganz besondere Bundles für Rainbow Six Siege angekündigt.

Wer an einen saufenden, rülpsenden und durchgeknallten Professor denkt, der wird vermutlich nicht Zurück in die Zukunft in seinem Kopf haben, sondern vielmehr Adult Swims Serie Rick and Morty. Und genau mit dieser Serie hat Ubisoft scheinbar eine Kooperation angeleiert, die den Franchise ein kleines bisschen in den Titel geleitet.

Das geschieht mit neuen Bundles, welche ganz unseren Charakteren Smoke und Sledge vorbehalten bleiben. So hat Smoke ab sofort die Ehre, sich in ein Gewand zu schmeißen, das uns an die Pickle Rick Zeiten erinnern wird. Diese ikonische Folge wird sicherlich jedem im Kopf erhalten bleiben.

Sledge hingegen darf sich das Kostüm eines Gromflomites überstreifen. Es ist mehr als offentsichtlich, dass die Entwickler versucht haben sich für Operatoren zu entscheiden, die am besten mit ihren Fähigkeiten und ihrem Aussehen mit der Serie verknüpft werden können.

Die Bundles inkludieren allerdings auch Charms, wie man es in dem neuen Trailer sehen kann, denn Ubisoft mit der Ankündigung veröffentlicht hat. Schaut es euch am besten selbst einmal an, denn die Musik wird euch sicherlich mehr als gefallen! Ab dem 15. April könnt ihr euch eines der Packages holen. Also worauf wartet ihr noch? It’s time to get swifty!