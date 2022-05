Fans von Yakuza aufgepasst! Die Charaktere der Videospielreihe werden in Rainbow Six Siege durch die japanischen Operatoren wieder zum Leben erweckt.

Es tut sich gerade so einiges in der Welt von Rainbow Six Siege. Erst kürzlich hatten die Entwickler die neue Season Operation Vector Glare vorgestellt. Damit kommen ein neuer Operator und weitere Inhalte auf den Titel zu. Das Ganze wird nun mit einem neu angekündigten Yakuza-Bundle erweitert.

Wr sich gerne mit japanischen Medien auseinandersetzt, der wird sicherlich auch an das japanisch angehauchte Mafia gestoßen sein, welches auf den Namen Yakuza hört. Hier haben wir es selbstverständlich auch mit der gleichnamigen kriminellen Organisation in Asien zutun und mit Clankämpfen, die sich in Japan abspielen.

Genau dieser Flair kommt auch zu uns nach Rainbow Six Siege, denn mit dem neusten Bundle werden zwei unserer Operatoren in die Rolle von zwei ziemlich beliebten Charakteren der Reihe versetzt. So nimmt Hibana beispielsweise die Rolle der Kaoru Sayama ein, während Echo als Kazuma Kiryu unterwegs ist.

Es gibt für beide Operatoren also nicht nur ganz neue Outfits, sondern zusätzlich auch noch neue Waffenskins, um die Welt von Yakuza ein kleines bisschen nach Rainbow zu bringen. Das Beste an der ganzen Sache: das Bundle ist ab sofot verfügbar! Also greift zu, wenn euch die Lust danach gepackt haben sollte!