Auch vor Blockbuster-Titeln wie The Last of Us 2 macht die aktuelle Situation keinen Halt, daher verschiebt Sony den Titel auf unbestimmte Zeit.

Für PlayStation-Fans ist The Last of Us 2 eines der am heißesten Spiele, die in diesem Jahr auf den Markt hätten kommen sollen. Daraus wird allerdings nichts mehr, denn Sony hat den Titel nun auf unbestimmte Zeit nach hinten verschoben. Die Entwickler bei Naughty Dog sprechen von einer schweren Entscheidung für das komplette Team, immerhin habe man bis zuletzt mit Hochdruck und Überstunden am Titel gearbeitet. Bis auf ein paar kleinere Bugs sei das Action-Adventure fertig. Sony selbst sprach von „logistischen Gründen“ weshalb man das Spiel nach hinten verschieben muss. Gleiches gilt außerdem für Iron Man VR.

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel's Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve. — PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020

Nachdem der erste Schock der Fans überwunden war, stellten sich einige die Frage wie es wohl mit Ghost of Tsushima aussieht. Immerhin soll dies ebenfalls noch in diesem Jahr, genauer am 26. Juni 2020, erscheinen. Die Antwort darauf ist, dass es momentan keine anderen Verschiebungen zum Verkünden gibt. Aktuell ist die Veröffentlichung von Tsushima also gesichert. Allerdings ist die derzeitige Situation so inkonsistent, dass noch nicht absehbar ist, ob die Veröffentlichung auch wirklich gesichert ist. Derzeit ändert sich die Lage fast täglich, sodass es noch zu weiteren Verschiebungen kommen kann. Aktuell ist leider nicht bekannt, wann die Fortsetzung mit Ellie und Joel erscheinen wird.