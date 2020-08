Serious Sam 4: Releasedatum bekannt

Nun ist es offiziell: Die Entwickler von Serious Sam 4 haben endlich bekannt gegeben, wann der neuste Titel veröffentlicht werden soll.

In letzter Zeit haben wir ziemlich viel Neues von Serious Sam 4 gesehen. So hatte es zunächst vor ein paar Monaten bereits einen Gameplay-Trailer gegeben. Im Rahmen des Devolver Digital „Live“ Events wurde das Spiel noch mit einem weiteren Trailer ergänzt.

Was allerdings immer noch im Raum stand, war die Frage darüber, wann das Spiel denn nun endlich auf den Markt kommen soll. Bisher wusste man lediglich, dass noch mit einem Release in diesem Jahr gerechnet werden kann.

Jetzt gibt es aber endlich mehr Gewissheit darüber. Auf dem offiziellen Twitteraccount des Franchises wurde ein neues kurzes Video veröffentlicht, welches einmal mehr den makabren Stil des Spiels trifft. Wir wollen euch die Vorfreude auf dieses Video jedoch nicht nehmen und betten es für euch stattdessen einfach nur hier ein:

Tatsächlich existierte lange Zeit die Vermutung, dass Serious Sam 4 im August erscheinen wird. Man sollte es daher mit Humor nehmen, dass dies nun nicht mehr der Fall ist und wir uns stattdessen noch etwas länger gedulden müssen.

Der Titel erscheint demnach am 24. September. Haltet euch also dafür bereit, wenn der Sommer langsam wieder an uns vorbeizieht!

Freut ihr euch schon auf das Spiel?