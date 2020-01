Der Mobile-Shooter Shadowgun War Games hat endlich ein Releasedatum! Dabei können wir mit einer ziemlich schnellen Veröffentlichung auf unseren Geräten rechnen.

Wer sich einmal mit Mobile Spielen auseinandergesetzt hat – und wir sprechen hier von richtigen Games, die Titeln auf den anderen gängigen Plattformen sehr nah kommen – der wird sicherlich auch schon einmal mit dem Studio Madfinger Games in Berührung gekommen sein. Dahinter verbirgt sich ein Team, welches den Fokus explizit auf Spiele für Smartphones und Co. gelegt hat. Ihr neuster Streich heißt Shadowgun War Games.

Bei diesem Spiel handelt es sich um einen Team-Shooter, in dem man in unterschiedliche Charaktere schlüpfen und sich auf Maps mit unterschiedlichen Modi vor den anderen Spielern behaupten muss. Dabei haben die Entwickler auch schon einen ziemlich guten Eindruck in der Community hinterlassen. Dies ist zumindest daran erkennbar, dass sich zahlreiche Interessenten zur damaligen Beta registriert hatten.

Auch wir hatten bereits die Gelegenheit bekommen das Spiel einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Welche Eindrücke wir dabei genau wahr genommen haben, verraten wir euch in unserer Review, die in Bälde (zum Zeitpunkt der Erscheinung diesen Artikels) veröffentlicht wird.

Allerdings sind Mobile Games durchaus nicht für jeden interessant, was die Ansprüche und die Herausforderung, dort ein Standbein aufzustellen, alles andere als einfach gestaltet. In Korea mag dies vielleicht schon ganz gut klappen, doch hierzulande besteht noch ein wenig Anpassungsbedarf.

Setzt ihr euch mit Mobile Shootern auseinander?

Quelle: Pressemitteilung, Homepage