Midnight Ghost Hunt verlässt den Early Access!

Interessiert euch die Rolle des Jägers mehr, dann habt ihr zu Beginn des Spiels die Möglichkeit eine Waffe und ein High-Tech-Gadget auszuwählen, mit dem ihr dann schließlich die Geister aufdecken und erledigen könnt. Ihr könnt euch aber auch für Fallen entscheiden und sie an strategisch guten Punkten aufstellen, um auf diese Weise an eure Beute zu gelangen.

Ihr habt von dem Spiel bislang noch nichts gehört? Kein Problem, wir erklären es euch gerne! Und sicherlich dürfte euch das Spielprinzip auch relativ bekannt vorkommen, denn sonderlich neu ist das Konzept tatsächlich nicht. In Midnight Ghost Hunt habt ihr die Wahl, ob ihr in die Rolle eines Geistes oder Geisterjägers schlüpfen möchtet.

