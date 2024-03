Control: Remedy kauft Rechte des Franchises auf

Remedy hat die vollständigen Rechte von Control aufgekauft. Damit gibt es keinen geteilten Besitz mehr zwischen Remedy und 505 Games. Doch was bedeutet das?

Mit der Veröffentlichung des Debut Titels Control ist ziemlich schnell klar geworden, dass der noch kleine Franchise eine große Zukunft besitzt. Neben positiven Reviews aus den unterschiedlichsten Redaktionen hat auch die Spieler Community selbst einen großen Gefallen an dem Spiel gefunden. Das hat Remedy und 505 Games dazu bewegt sich Gedanken über einen neuen Ableger zu machen. Control 2 befindet sich Stand jetzt noch in der Proof-of-Concept Phase, aber man kann sich sicher sein, dass es schon bald etwas zu hören geben wird.

Ursprünglich war es die Idee gewesen, dass beide Teams den neuen Titel gemeinsam veröffentlichen werden. Jetzt scheint sich das Blatt gewendet zu haben, denn Remedy Entertainment hat sich dazu entschlossen die kompletten Rechte aufzukaufen. Damit sind sie nun alleinige Besitzer des ersten Spiels, des kommenden Ablegers und des noch geplanten Multiplayer Spin-Offs mit dem Namen Condor.

Der Grund für die Entscheidung geht aus einem Statement des CEOs von Remedy, Tero Virtala, hevor:

Als Bestandteil von Remedy’s Langzeit-Strategie mehr Kontrolle über unser Business und unsere IPs zu haben, haben wir uns alle Rechte für Control und die sich in Entwicklung befindenden Spiele Condor und Control 2 zurückgeholt. […] Die komplette Kontrolle über den Franchise zu haben gibt uns die Möglichkeit mehr Freiheiten bei der Entscheidung für unseren weiteren Weg zu haben. Wir werden unsere Optionen mit Bedacht wählen, da wir wissen, dass Control für viele Partner ein attraktiver Franchise ist.

Außerdem gibt Virtala an, dass beide kommenden Titel einen guten Fortschritt in der Entwicklung verzeichnen, sodass sie höchstwahrscheinlich noch in der ersten Hälfte von 2024 die nächste Entwicklungsphase erreichen werden. Wir sind auf jeden Fall gespannt, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln wird! Und ihr?

