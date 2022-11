Microsoft hat das Repertoire an Spielen im Xbox Game Pass erweitert. Welche neuen Titel bereits erhältlich sind und was noch so alles auf uns zukommen wird.

Es ist mal wieder so weit! Der Xbox Game Pass darf sich über einen Zuwachs an neuen Spielen freuen. So, wie man es auch schon von den vergangenen Ankündigungen kennt, stammen die Titel aus allen möglichen Genre und dürften somit für einige ziemlich interessant sein.

Microsoft hat eine Auflistung aller Spiele zusammengestellt, die schon jetzt im Pass verfügbar sind. Zum Ende des Monats November werden jedoch noch weitere Titel folgen. Das Ende ist somit noch nicht erreicht worden.

Besonders interessant für alle Fans von Shootern dürften sicherlich drei Titel sein: Gungrave G.O.R.E, Insurgency: Sandstorm und Warhammer 40,000: Darktide. Das Third Person Action Spiel Gungrave G.O.R.E ist bereits seit dem 22. November für Cloud, Konsole und PC verfügbar und lässt uns mit unseren Martial Arts Skills alles niedermähen, was in die Quere kommt.

Ab dem 30. November wird dann auch noch Warhammer 40,000: Darktide dazustoßen. Über dieses Spiel hatten wir kürzlich erst berichtet, nachdem Vorbesteller schon jetzt in den Genuss des Titels kommen können. Mit dem Xbox Game Pass dürfen sich ab dem 30. dann auch alle anderen, die über einen PC verfügen, dazu gesellen.

Die weiteren Titel für diesen Monat findet ihr in der untenstehenden Liste. Auf welches Spiel freut ihr euch besonders?

Pentiment (Cloud, Konsole, PC): Ab sofort

Somerville (Cloud, Konsole, PC): Ab sofort

Dune: Spice Wars (PC): Game Preview ab sofort verfügbar

Ghostlore (PC): Game Preview ab sofort verfügbar

Lapin (Cloud, Konsole, PC): Ab sofort

Norco (Cloud und Konsole): Ab sofort

Gungrave G.O.R.E (Cloud, Konsole, PC): Ab sofort

Insurgency: Sandstorm (Cloud und Konsole): Ab 29.11.2022

Soccer Story (Cloud, Konsole, PC): Ab 29.11.2022

Warhammer 40,000: Darktide (PC): Ab 30.11.2022

