Portal 2: Desolation – Neue Mod angekündigt

Portal 2 wird mit der Mod „Desolation“ um weitere Spielstunden erweitert. Was wir uns genau vorstellen können, erfahren wir durch ein erstes Gameplay-Video.

Auch wenn Portal 2 an sich eigentlich schon geschlossen ist, hindert es nicht daran, dass die Fangemeinde hinter dem Franchise noch fleißig am Werkeln ist. So auch das Entwicklerstudio Emberspark Games, die mit „Desolation“ eine Mod zum Titel veröffentlichen möchten.

An dieser Mod arbeitet das Team auch schon seit mehreren Jahren, um den Ansprüchen des Hauptspiels gerecht zu werden und neue Puzzles zu entwickeln, die man als Spieler zu lösen hat. Das ist jedoch noch längst nicht alles.

Desolation hat nämlich seine eigene kleine Geschichte und bietet dementsprechend auch eigene Level und neue Charaktere an. Es gibt also viel Neues zu sehen und auch zu tun. Unterstützt wird das Ganze zusätzlich auch noch mit einer neuen cybernetischen Waffe, der ARM.

Wie die Mod am Ende aussieht und wie man sich das ganze Design vorstellen sowie die neue Waffe selbst, präsentieren die Entwickler nun in einem ersten Gameplay-Video. Schaut es euch also unbedingt an, falls ihr Interesse an einer Fortsetzung hättet!

Wann die Mod erscheinen wird und wie viele Extrastunden wir damit bekommen werden, ist bislang noch nicht bekannt. Es sieht jedoch ziemlich vielversprechend aus. So schnell sollte man das also besser nicht aus den Augen verlieren!

Alle weiteren Information dazu fndet ihr hier.