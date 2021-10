Das Resident Evil Franchise wächst mit jedem Titel. Jetzt darf sich Capcom über einen neuen Erfolg für Resident Evil 7 freuen. Was aktuell sonst noch mit der Reihe los ist, verraten wir euch in unserem Artikel.

Resident Evil 7: Biohazard ist ziemlich erfolgreich. Das mittlerweile etwas ins Alter gekommene First-Person Erlebnis konnte einen weiteren Erfolg vermelden. Capcom bestätigte, dass schon über zehn Millionen Versionen von Resident Evil 7: Biohazard über den Ladentisch gegangen sind. Die Verkäufe konzentrieren sich auf die Playstation 4, Xbox One, PC sowie auf die Switch und Stadia Formate, die zwischen 2018 und 2021 zusätzlich veröffentlich worden.

Wie erfolgreich der aktuelle Ableger Resident Evil Village werden wird, das steht noch in den Sternen. Beeilen müssen wir uns allerdings nicht, wenn man berücksichtigt, dass das Spiel erst seit Mai 2021 verfügbar ist und parallel dazu noch für den Vorgänger Erfolge zu vermelden sind. Das sind also schon einmal gute vier Jahre Vorsprung.

Passend dazu tat sich in den vergangenen Tagen auch etwas in der Filmindustrie, denn eine Neuverfilmung der Reihe ist angekündigt und ein entsprechender erster Trailer wurde diesbezüglich ebenfalls schon veröffentlicht. Dabei orientiert man sich an dem Original, in dem Claire Redfield und Leon Kennedy durch die Zombiehorden stürmen, um den Ursprung der Infektion zu ermitteln.

Außerdem gilt es zu verstehen, was die Umbrella Corp. ist, welche Motive diese Firma hat und in welcher Villa sich unsere beiden Helden auf einmal wiederfinden. Das geschieht, wie im Trailer ersichtlich, durch den Besuch von bekannten Orten, die jeder Gamer an die damalige Zeit erinnern dürfte. Erscheinen soll der Film am 25. November 2021.

Werdet ihr euch den Reboot angucken?

Quelle