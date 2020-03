Möchtet ihr erste Einblicke in die neuen Features der Xbox Series X erhalten? Dann könnt ihr euch ab sofort erste technische Demos der neuen Konsolengeneration ansehen!

Auch wenn Sony ein wenig gesprächiger geworden ist und mittlerweile sogar die technischen Details der Playstation 5 bekannt gegeben hat, liegt Microsoft aufgrund dessen nicht zurück. Auch Phil Spencer hatte sich bereits die Zeit genommen und in einem Blogeintrag erzählt, welche besonderen Features die Xbox Series X beinhalten wird. Allzu technisch wurde man dabei jedoch noch nicht, sodass wir noch längst nicht alle Informationen beisammen haben, um die beiden neuen Konsolen miteinander zu vergleichen.

Nun ist Xbox noch einen Schritt weitergegangen und hat zwei neue Videos veröffentlicht, die sich jeweils mit einem neuen technischen Feature beschäftigen. Eine Gemeinsamkeit gibt es allen voran bei beiden Konsolen: Wir dürfen uns über SSD-Festplatten freuen, wodurch uns so einiges an Ladezeit erspart werden wird. Darauf bezieht sich auch das erste Video von Microsoft. In diesem befindet sich die Xbox One X neben der neuen Generation. Beide Konsolen werden von jeweils einem Spieler gesteuert. Sie starten das Spiel und verdeutlichen, wie groß der Unterschied in den Ladezeiten sind.

Die PC-Spieler dürften mittlerweile mehr als gut wissen, wie sich eine SSD im Vergleich zu einer HDD macht. Dennoch muss man zugeben, dass die Xbox One X in dem Vergleichsvideo mit der eingebauten magnetisch-mechanischen Festplatte ziemlich viel Zeit benötigt, um das Spiel und die Welt zu laden.

In dem zweiten Video geht es um ein neues Feature, welches in dem Blogeintrag von Spencer präsentiert wurde: Quick Resume. Dahinter verbirgt sich die Möglichkeit schnell und flexibel zwischen den Spielen hin und herzuwechseln. Die Konsole merkt sich dabei den letzten Stand des Titels und befördert den Spieler dorthin. Das scheint in der Demo auch ziemlich gut zu funktionieren.

Was haltet ihr von den Demos? Seid ihr beeindruckt?

