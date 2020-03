Wie Riot Games nun offiziell bekanntgegeben haben, läuft der bislang als „Project A“ bekannte Shooter nun unter dem Namen Valorant und erscheint noch 2020.

Der First-Person-Shooter „Project A„, der von Riot Games entwickelt wird, hat nun einen offiziellen Namen und ein ungefähres Veröffentlichungsdatum bekommen. So hört das Projekt auf künftig auf den Namen „Valorant“ und wird kostenlos spielbar sein. Im Shooter soll vor allem ein kreativer Spielstil in den Fokus gerückt werden, sodass intelligente Spielzüge wichtiger denn je werden. In Valorant stehen sich zwei Teams aus je fünf Spielern gegenüber, die in einem Best-Of-24 antreten und dabei zwischen Angreifer und Verteidiger wechseln. Ähnlich wie bei Counter-Strike.

Valorant soll vor allem ein taktischer Shooter werden, der die bisherigen Erfahrungen mit etwas Neuem erweitern soll. Bislang stehen vor allem das präzise Schießen, die tödlichen Waffen und eine möglichst strategische Durchführung auf dem Plan. Doch mit den übernatürlichen Agenten, die jeweils eine einzigartige Fähigkeit mit sich bringen, soll das Ganze erweitert werden. So erhofft sich der League-of-Legends-Entwickler Riot Games eine neue Erfahrung im First-Person-Shooter-Bereich. Um hochwertiges Gameplay und kompetitive Integrität bieten zu können, hat das Studio zudem ordentlich in Technik-Support investiert. So wird es kostenlos dedizierte 128-Tick-Server für alle Spieler weltweit geben. Hinzu kommen ein eigener Netcode, eine serverseitig autoritative Spielarchitektur und ein eigens entwickeltes Anti-Cheat-Programm. Erscheinen soll der Shooter dann im Sommer 2020, ein exaktes Datum gibt es bisher noch nicht.