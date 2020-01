Pünktlich zum Beginn des neuen Jahres gibt es direkt für den Monat Januar auch schon die neuen kostenfreien Spiele im Playstation Plus Abo. Diesmal sind es sogar ein paar mehr.

Das neue Jahr hat begonnen und damit nicht nur ein ganzes neues Jahrzehnt, sondern wir befinden uns auch schon wieder im nächsten Monat. Für die Besitzer eines Playstation Plus Abonnements bedeutet dies: Zeit für die neuen kostenfreien Spiele im Januar!

Wobei, so ganz offiziell ist es noch nicht, auf welche Titel sich die Spieler freuen dürfen, denn eine richtige Bekanntgabe der Spiele hat es so noch nicht gegeben. Dafür hingegen gab es einen Leak, welcher die Games bereits präsentierte.

Diesmal können wir uns sogar auf mehr als nur zwei Spiele freuen, denn neben dem Goat Simulator hält der Januar auch noch die Nathan Drake Collection für uns parat. In der Collection enthalten sind Uncharted: Drakes Schicksal, Uncharted 2: Among Thieves und Uncharted 3: Drake’s Deception. Faktisch haben wir es hier also insgesamt mit vier neuen Spielen zutun.

Die offizielle Bestätigung und Ankündigung der neuen Spiele dürfte aller Voraussicht nach am heutigen 1. Januar um 17:30 Uhr erfolgen. Heruntergeladen werden können diese dann aber erst ab dem 7. Januar. Bis dahin stehen jedoch noch die Games aus Dezember zur Verfügung.

In der Community scheint sich nicht jeder über die Auswahl zu freuen. Wie sieht es bei euch aus?

Auch interessant: Die Specs der neuen Xbox und Playstation sind bekannt.

Quelle (leider bereits wieder gelöscht)