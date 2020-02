Auch im Februar hat Microsoft für die Besitzer einer Xbox neue Spiele vorbereitet. Hier verschaffen wir euch einen kurzen Überblick über die Games with Gold.

Neuer Monat, neues Glück. Oder viel besser gesagt: Neuer Monat, neue Games with Gold auf der Xbox! Wie auch schon in den vergangenen Monaten hat sich Microsoft ebenfalls für den Februar Gedanken um ihr Games with Gold Abonnement gemacht und einen Plan darüber aufgestellt, über welche Titel sich die Besitzer in diesem Monat freuen dürfen.

Bei den neuen Spielen unterscheidet das Unternehmen dabei noch einmal zwischen Titeln, die bereits auf der aktuellsten Generation, der Xbox One, erschienen sind und zwischen Titeln, die man bereits aus der vorherigen Generation kennt und die mithilfe der Rückwärtskompatibilät den Spielern bereit gestellt werden.

Zu den reinen Xbox One Titeln zählt zunächst TT: Ilse of Man, hinter dem sich nicht ein Adventure Spiel befindet, wie man es vielleicht vermuten würde, sondern vielmehr ein Motorrad Racing Game. Dann steht noch Call of Cthulhu auf dem Plan, ein Horrorspiel, welches euch direkt in den Bann nehmen wird.

Aus der Kategorie Xbox 360 gibt es ebenfalls zwei weitere Titel, die sich den Games with Gold im Februar 2020 anschließen. Dazu zählt beispielsweise das Hack n Slash Spiel Fable Heroes. Über das letzte Game auf der Liste werden sich schließlich die meisten freuen, denn auch aus der Kategorie Shooter ist etwas dabei: Star Wars Battlefront.

Dabei handelt es sich jedoch nicht um die Neuauflage, die damals von EA entwickelt worden war, sondern um das Original, was auch ein wenig an den damaligen Grafikstandards zu erkennen ist. Alle Spiele könnt ihr euch auch noch in dem Trailer ansehen, den Microsoft hierfür noch einmal bereit gestellt hat:

TT: Isle of Man und Fable Heroes sind dabei schon jetzt kostenfrei zu erwerben und bereit, von euch durchgespielt zu werden. Bei Call of Ctulhu und Star Wars Battlefront hingegen werdet ihr euch noch bis zum 16. Februar gedulden müssen. Mit Ausnahme von diesem Spiel (verfügbar bis zum 15. März) und Fable Heroes (verfügbar bis zum 15. Februar), sind alle anderen Titel bis Ende des Monats erwerbbar.

Was sagt ihr zu dem Lineup im Februar 2020? Gefällt es euch oder wären euch andere Titel lieber gewesen?