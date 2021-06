Auf dem Games Showcase Event von Xbox und Bethesda wurde das erste offizielle Gameplay zu Battlefield 2042 enthüllt. Wie hat es euch gefallen?

Jetzt geht es in großen Schritten weiter! Nachdem bereits vor wenigen Tagen ein erster Trailer zu Battlefield 2042 veröffentlicht wurde, und damit auch eine Schier an neuen Informationen, ging es im Rahmen der E3 2021 mit einem ersten Gameplay-Trailer weiter. Dazu nutzten die Entwickler das Game Showcase von Microsoft und Bethesda.

Mit rund drei Minuten an Material ermöglicht uns der Trailer auch tatsächlich einen richtigen ersten Eindruck von dem neuen Titel zu erlangen und auch ein Gefühl für die gewaltige Spielgröße der Karten, auf denen wir uns fortbewegen können. Und genau das ist sicherlich nicht so leicht mit anderem zu vergleichen!

Die Karten sind gewaltig, das geht auch aus dem Trailer hervor. Um sich dennoch gut und schnell fortzubewegen und die gesamte Zeit über nicht mit Rennen zuzubringen, bietet das Spiel die Möglichkeit sich immer mal wieder Fahrzeuge zu ordern. Diese werden dann aus der Luft fallen gelassen und mit einem Schirm seicht hinuntergelassen.

Eine nicht zu unterschätzende Fortbewegungsmöglichkeit ist zudem der Wingsuit, mit dem wir von einem Dach eines riesigen Wolkenkratzers hinuntergleiten und dabei ebenfalls einige Kilometer weiter voran kommen können. Ob dies jedoch ausreicht, um nicht von allen anderen allein gelassen zu werden, bleibt abzuwarten.

Daneben wird in dem Trailer auch gezeigt, wie sich die unterschiedlichen Klassen im Spiel verhalten. So sehen wir unter anderem, wie der Enterhaken zum Einsatz kommt, um sich in luftigen Höhen von A nach B schwingen zu lassen. Interessant hierbei dürften die Einschränkungen, wie die Reichweite, sein.

Schlussendlich gibt es in dem Video auch neue Einblicke zu den Naturgewalten, die wir als dritten Gegner verstehen können und kurzzeitig ist auch zu sehen, wie wir innerhalb des Spiels Anpassungen an unseren Waffen über ein integriertes Hud durchführen können. Was aber noch viel wichtiger ist: Action kommt in den drei Minuten definitiv nicht zu kurz!

Falls ihr das Gameplay bislang verpasst habt oder es euch einfach gerne noch einmal ansehen wollt, haben wir es unten einmal für euch eingebunden. Am 22. Juli 2021 möchten EA und DICE dann noch weitere Informationen und Details bekannt geben.

Wie gefällt euch das Gameplay?