Seit dem 19. April ist mit Update 4.0 ein weiterer Patch für Battlefield 2042 veröffentlicht worden. Wir verraten euch, welche Anpassungen und Veränderungen es gibt.

Mit dem 19. April ist das Update 4.0 offiziell in Battlefield 2042 ausgerollt worden. Der neuste Patch bringt dabei nicht nur Verbesserungen, sondern auch neue Features, auf die die Spieler sicherlich schon für eine lange Zeit gewartet haben. Wir fassen für euch einmal kurz zusammen, was es Neues zu berichten gibt.

Ganz oben auf der Liste – und das habt ihr sicherlich auch schon mitbekommen – steht die Unterstützung für VoIP. Damit kann ab sofort entweder innerhalb des Squads oder der Party ein Team-Voicechat aktiviert werden, um mit den anderen Spielern zu kommunizieren.

Daneben gibt es Anpassungen an den Waffen Attachments, die dafür sorgen, dass die eure getroffene Auswahl an Aufsätzen einen größeren Einfluss auf euer Spielerlebnis haben. Zuvor haben sich einige Aufsätze so ähnlich verhalten, dass ein Unterschied kaum erkennbar gewesen ist. Das wurde nun in Angriff genommen.

Zu den generellen Veränderungen zählen allen voran Verbesserungen bei der Erkennung von Kill Assists und einer entsprechenden besseren Anrechnung dessen. Zudem gibt es ab sofort die Möglichkeit die Empfindlichkeit bei der Steuerung eines Flugzeugs oder Helikopters in den Einstellungen zu verändern.

Außerdem wurden die Erfahrungspunkte für das Leisten unterstützender Tätigkeiten erhöht, wie beispielsweise beim Heilen eines Kollegen, beim Reparieren eines befreundeten Fahrzeuges und bei der Bereitstellung von Munition. Dafür wurde das Einnehmen von Objectives in den Erfahrungspunkten reduziert.

Weitere Informationen sowie eine detaillierte Auflistung aller Bugfixes und Verbesserungen könnt ihr euch hier durchlesen. Was sagt ihr zu den Neuheiten?

Quelle