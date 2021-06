Endlich ist es soweit: Die Entwickler von Battlefield 6 haben offiziell verkündet, an welchem Tag sie den neusten Ableger erstmalig präsentieren werden.

Das lange Warten hat sich gelohnt! Nachdem Electronic Arts vor geraumer Zeit in einem Blogeintrag aufmerksam gemacht hatten, dass DICE aktuell mit den Arbeiten an Battlefield 6 beschäftigt ist, gibt es nun der erste weitere Tropfen an Informationen, auf den wir uns freuen können.

Über Twitter veröffentlichten die Entwickler auf dem offiziellen Battlefield-Kanal ein kleines Teaser-Video, in dem nicht nur ein kleiner Schnipsel des bekannten Soundtracks zu hören ist, sondern es taucht obendrauf auch noch ein Datum und eine Uhrzeit am Ende des Videos auf.

Damit möchte das Team darauf aufmerksam machen, wann man den neusten Ableger das erste Mal in der Öffentlichkeit präsentieren werde. Demnach dürfen wir uns am 9. Juni um 16 Uhr deutscher Zeit bereits über erstes Bild- und Videomaterial freuen.

Was jedoch letztenendes alles gesagt und wie groß der Umfang sein wird, ist bislang noch unbekannt. Vielleicht gibt es lediglich einen kleinen Teaser zu sehen, vielleicht hat das Studio aber auch weitaus mehr vor, als man aktuell vermuten lässt. Fest steht jedoch, dass die Fangemeinde gespannt auf das Datum blickt, um zu sehen, was letzten Endes am 9. Juni passieren wird.

Werdet ihr euch die Zeit nehmen, um den Reveal direkt mitzuerleben?