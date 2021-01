Biomutant hat ein Releasedatum!

Wer hätte das gedacht: Die Entwickler von Biomutant haben offiziell bekannt gegeben, wann man mit einer Veröffentlichung des Spiels rechnen kann!

So verzögert und verstreut neue Informationen zu Biomutant gesät waren, so konkreter wurde es dann doch in den letzten Monaten. Immer wieder ließen die Entwickler etwas durch rieseln und gaben tröpfchenweise neue Details bekannt. So hatte das Studio beispielsweise im Sommer 2020 einen ersten Gameplay-Trailer veröffentlicht.

Rund ein halbes Jahr später gibt es dann auch schon großartige Neuigkeiten, denn Experiment 101 haben nun auch bekannt gegeben, wann wir mit einem Release des Titels rechnen können. So soll das Spiel am 25. Mai 2021 auf den Markt kommen.

Die Veröffentlichung erfolgt auf dem PC, der Xbox One und der Playstation 4. Von der neuen Konsolengeneration ist also bislang noch nicht die Rede. Es ist jedoch vorstellbar, dass ein entsprechendes Upgrade erfolgen wird, sobald Experiment 101 den Titel für die aktuell geplanten Plattformen fertiggestellt hat.

Dennoch breitet sich ein leichter Unmut bei so manchen in der Community aus. So kann mancherorts nicht ganz nachvollzogen werden, warum man die neue Generation zunächst außer Acht lässt. Was meint ihr dazu? Findet ihr es schade, dass es aktuell noch keine Informationen darüber gibt, ob das Spiel auch auf der Playstation 5 oder Xbox One X erscheint?