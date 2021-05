In wenigen Tagen erscheint die PC-Version von Days Gone. Wir verraten euch, was ihr unbedingt für den Release und die Version wissen solltet.

PC-Spieler dürfen sich freuen, denn in kürze wird Days Gone auch auf den großen Rechenmaschinen veröffentlicht. In einem ersten Video der Entwickler wurde verraten, auf was wir uns alles freuen können. In einem nun veröffentlichten FAQ werden noch einmal alle wichtigen Informationen zusammengefasst.

Zunächst einmal wird der Titel am 18. Mai auf Steam und im Epic Games Store veröffentlicht. Mit dem Kauf hat jeder Spieler Zugriff auf dieselben Inhalte, die auch schon für die Playstation zur Verfügung stehen. Dazu zählen der Survival Mode, der Challenge Mode und Bike Skins. Außerdem hat man nach Abschluss der Hauptstory Zugriff auf „New Game Plus“.

Damit ihr euch entsprechend auf das Spiel vorbereiten könnt, gilt es natürlich auch im Vorfeld die Systemanforderungen zu kennen. Die Mindestanforderungen sehen aus wie folgt:

Prozessor: 64bit

OS: Windows 10

CPU: Intel Core i5-2500K@3.3 GHz oder AMD FX-6300@3.5 GHz CPU

GPU: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) oder AMD Radeon R9 290 (4 GB)

RAM: 8 GB

Speicher: 16 GB

Sollten die Ansprüche jedoch etwas höher sein, dann wäre sicherlich auch ein Blick auf die empfohlene Anforderungen sinnvoll:

Prozessor: 64bit

OS: Windows 10

CPU: ntel Core i7-4770K@3.5GHz oder a Ryzen 5 1500X@3.5GHz CPU

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) oder AMD Radeon RX 580 (8 GB)

RAM: 8 GB

Speicher: 16 GB

Speziell für den PC, dürfen wir uns außerdem über Ultra-Wide-Monitor-Support freuen in den Maßen 21:9 und 32:9, inklusive Cinematics und UI. Das gelingt dann auf 60 FPS oder auf unbeschränkten Frames. Gespielt werden kann dann mit der Maus und der Tastatur, aber auch mit dem Controller gespielt werden. Das schließt auch Drittanbieter für Controller mit ein.

Allerdings gibt es Einschränkungen, die wichtig zu beachten sind. So unterstützt der Titel kein DLSS und auch für Raytracing sieht es nicht gut aus. Zudem besteht keine Möglichkeit den Fortschritt von der Playstation auf den PC zu übertragen. Dafür gibt es einen kompletten Foto-Modus, der uns erlaubt die schönsten Szenen festzuhalten.

Achievement-Hunter können sich auch sehr freuen, denn es wird einige zu erreichen geben. Schlussendlich erlaubt euch das Spiel die Field of View zu verändern, um bis zu 100 Grad. Und wenn euch das noch nicht reichen sollte, dann gibt es on top auch die Möglichkeit die graphischen Einstellungen bis ins Detail anzupassen.

Das hört sich doch alles ziemlich gut an, oder?

Quelle