Mithilfe eines neuen Updates wurde der Titel Deliver Us The Moon vom niederländischen Studio KeokeN mit Echtzeit-Raytracing ausgestattet.

Seitdem Raytracing erstmal vorgestellt und die Veränderungen zu Spielen ohne diesem Feature näher erläutert wurden, hat sich ein großes Interesse sowohl für die Entwickler als auch für die Spieler ergeben eine solche Option auch in ihren Titeln anzubieten. So nun auch Deliver Us The Moon.

Der Sci-fi-Thriller, welcher im Weltall spielt und von dem niederländischen Studio KeokeN entwickelt wurde, verkündete im Rahmen einer Pressemitteilung, dass der Titel nun auch über Echtzeit-Raytracing verfügt. Gemeinsam mit der Nutzung der neusten Unreal Engine 4 Version und der Technologie von Nvidia DLSS versprechen die Entwickler ein ganz besonderes Erlebnis.

Um das Update auch noch einmal gebührend zu feiern, werden aktuell einige Gewinnspiele ins Rollen gebracht, bei dem man unter anderem einen Besuch bei der NASA inkl. Astronautentraining und ein Abendessen mit einem Astronauten gewinnen kann. Falls ihr also ebenfalls Lust auf diesen Gewinn haben sollt, raten wir euch dazu, schnell noch daran teilzunehmen. Andernfalls könnt ihr euch auch gerne den neuen Trailer zum Update ansehen.

Habt ihr den Titel schon mit dem Echtzeit-Raytraing Feature gespielt? Oder haltet ihr gar nichts von diesem Feature bzw. habt ihr euch selbst auch noch gar nicht mit dem Spiel auseinandergesetzt?