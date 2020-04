Ein neuer Monat, eine neue Runde Games with Gold auf der Xbox. Was Microsoft den Spielern diesmal schenkt, erfahrt ihr hier.

Mehr denn je können wir aktuell Spiele benötigen, die unser über die Tatsache hinwegtrösten, dass Aktivitäten draußen und mit anderen Personen in der realen Welt zunächst eingeschränkt wurden. Doch auch in der Spielebranche ist es nicht einfach mit den aktuellen Herausforderungen weiter an neuen Titeln zu arbeiten. Zum Glück gibt es die Games with Gold auch für den Monat April, bei denen Microsoft mal wieder neue Spiele im Line-Up hat.

Natürlich können davon nur Besitzer einer Xbox und einer entsprechenden Games with Gold Mitgliedschaft von diesen Titeln profitieren. Aber vielleicht bewegt euch ja das Line-Up dazu, ein wenig Geld darin zu investieren!

Für den Monat April hätten wir auf der Xbox One einmal Project Cars 2, welches schon jetzt heruntergeladen werden kann und den gesamten April zur Verfügung steht. Ab dem 16. April folgt dann das Knights of Pen and Paper Bundle, welches bis zum 15. Mai erhältlich ist.

Wer noch auf der Xbox 360 unterwegs ist, kann noch bis zum 15. April Fable Anniversary ergattern und sich ab dem 16. April Tyobox Turbos holen. Doch natürlich sind die Titel dank der Rückwärtskompatibilität auch auf der Xbox One zu finden.

Was haltet ihr von dem Line-Up? Habt ihr euch schon mit einem Titel auseinandergesetzt oder wartet ihr noch auf ein ganz bestimmtes Spiel?

