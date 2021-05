Deep Silvers Titel Iron Harvest wird schon bald mit Operation Eagle auf eine neue Erweiterung zusteuern. Nun haben die Entwickler einen neuen Trailer zur Story veröffentlicht.

Am 27. Mai ist es endlich so weit, denn dann erscheint die neue Erweiterung Operation Eagle zu Deep Silvers Titel Iron Harvest. Schon bei der Ankündigung der neuen Erweiterung haben die Entwickler bereits einiges an Informationen veröffentlicht und zusätzlich auch einen ersten Trailer offenbart. Falls ihr das verpasst haben solltet, findet ihr hier alles Wichtige.

Neben den Inhalten, der Anzahl an Missionen und der Länge der Kampagne, fehlte allerdings bislang noch jede Verbindung zur Story und was wir uns davon erhoffen können. Diese Frage wird jedoch nun mithilfe eines neuen Trailers veröffentlicht.

Der König und seine beiden Söhne wurden ermordet, doch es dauerte nicht lange, bis sich ein neuer König auf den Thron begeben hat. Captain Mason wird, weil er bei seiner letzten Mission bewiesen hat, dass er schnelle Entscheidungen treffen kann und durchaus auch mutig ist, zu einer neuen Mission losgeschickt. Diese erweist sich jedoch als wesentlich größer und herausfordernder.

Die Mission bringt ihn in die Wüste zu einer Frau, die sich als Nichte des neuen Könis entpuppt. Sie soll ihm dabei helfen einen Zugang zum neuen Thronfolger zu verschaffen. Aber ob sie gewillst ist, Captain Mason zu helfen, wird sich zeigen.

Schaut euch den Trailer am besten selbst einmal an und lasst uns gerne wissen, was ihr von der neuen Story handelt!