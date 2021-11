Amazon Prime hat sich mit Prime Gaming ein eigenes kleines Standbein errichtet. Das wird mit regelmäßigen kostenlosen Spielen noch ein wenig mehr in den Fokus gerückt.

Auch Amazon möchte sich in der Gamingbranche etablieren. Das hat das riesige Unternehmen bereits durch Spiele, wie New World, erreichen können. Und auch wenn es bei dem besagten Titel vielleicht aktuell nicht so rosig ist, gibt es noch mehr, was Amazon da so in petto hat.

Unter anderem bietet der Gaming Service jeden Monat einige Spiele an, die von Besitzern eines entsprechenden Abonnements kostenfrei erworben werden können. Vielleicht hat man sich das Ganze ein bisschen von dem Epic Games Store abgeguckt.

Im November erwarten uns dabei aber auch besonders interessante und nicht gerade wenige Spiele, sodass sicherlich für jeden etwas dabei sein dürfte. Insgesamt neun Titel stehen auf der Liste und warten nur darauf einfach so von euch abgegriffen zu werden. Darunter befinden sich auch Spiele, wie Control, Dragon Age Inquisition und Rise of the Tomb Raider.

Die gesamte Liste aller Spiele für den Monat November haben wir unten für euch zur Verfügung gestellt. Habt ihr schon mit dem Claiming-Prozess begonnen? Oder seid ihr gar nicht so sehr an die Spiele über Prime Gaming interessiert?

Dragon Age Inquisition

Control Ultimate Edition

Rise of the Tomb Raider

Rogue Heroes

Liberated

Puzzle Agent 2

Demon Hunter 2: New Chapter

BAFL – Brakes Are For Losers

Secret Files: Sam Peters

Quelle