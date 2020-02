Resident Evil wird ein weiteres Mal einem Playtest unterzogen. Dabei haben die Spieler die Möglichkeit die bisherigen Inhalte auf Herz und Nieren zu überprüfen.

Immer wieder nutzen Entwickler und Publisher Alpha- und Beta-Test-Phasen aus, damit Spieler mithilfe eines Vorabzugangs die Gelegenheit bekommen die Produkte vor Release zu testen und Feedback zu geben. Auf diese Weise können grobe Bugs und Fehler, aber auch inhaltliche Änderungen vorgenommen werden, die die positive Resonanz nach offizieller Veröffentlichung erhöhen können. Capcom bildet da auch keine Ausnahme und hat speziell für seinen Resident Evil Franchise ein eigenes Projekt hochgezogen.

In diesem Ambassador-Programm haben alle Spieler, die sich zuvor auf der Homepage dafür angemeldet haben, die Möglichkeit zu einem Playtest eingeladen zu werden und Titel auf Herz und Nieren zu überprüfen. In der Vergangenheit hatte es dazu auch schon immer wieder Testphasen gegeben. Nun hat der Entwickler den Termin für die nächste Phase angesetzt. Dabei soll es im März damit losgehen.

Der Test wird für die Bewohner aus Japan, den USA und Deutschland freigeschaltet. Abhängig von den genauen Uhrzeiten und den dabei zu berücksichtigenden Zeitverschiebungen wird Japan als erstes am 29. Februar oder 1. März starten. In zwei Schüben folgen dann die USA am 8./9. und 12./13. März. Das Schlusslicht bildet Deutschland am 20. oder 21. März.

Playtest sind generell für die ganze Community eine gute Sache, weil die dabei neu gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen der Testspieler auch relativ schnell ins Internet gelangen. Also vielleicht erfahren wir in Bälde auch noch einmal mehr zum neuen Resident Evil Projekt.

Was dennoch ein wenig überraschend ist, ist die Tatsache, dass es rund einen Monat vor Release des nächsten Titels noch einen Playtest geben wird. Sonderlich große Änderungen dürften damit nicht mehr möglich sein.

Habt ihr euch für das Programm angemeldet?

Quelle