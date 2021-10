Ein jedes Jubiläum muss gebürtig gefeiert werden und Microsoft, bzw. Xbox setzt dies beispielsweise mit einer Kooperation mit Adidas um. Wer braucht ein neues Paar Schuhe?

Es gibt etwas Großes zu feiern im Hause Microsoft und Xbox, denn die Konsole feiert nunmehr ihr 20-jähriges Bestehen. Ein Jubiläum, welches sich durch neue Konsolengeneration, Spiele-Releases und Franchises und technische Verbesserungen auszeichnet. Und wie kann man dies am besten feiern als mit einer kleinen Kooperation?

Dazu hat sich das amerikanische Unternehmen entschlossen einen Deal mit Adidas einzugehen und neue Sneaker zu veröffentlichen, die ganz im Glanz der Xbox-Farben erstrahlen. Das wurde nun über die sozialen Medien und schlussendlich auch über einen Blogeintrag angekündigt.

Die Sneaker sind demnach in Schwarz- und Grüntöne eingefärbt und mit einem Xbox-Logo an der Zunge markiert. Auf diese Art und Weise dürfte jeder Spiel sein Fan-Dasein mehr als gut repräsentieren. Einfluss auf die Farbwahl übte übrigens der Release von Halo: Combat Evolved aus, welchess 2001 erschienen ist – vor 20 Jahren also.

Das ist aber erst der Anfang, denn Xbox verspricht, dass weitere Sneaker zusammen mit Adidas entwickelt werden sollen. Diese sind dann limitiert verfügbar und ggf. sogar nur über Gewinnspiele erhältlich. Zumindest ist bislang noch nicht die Rede von einem globalen Verkauf in den Adidas-Filialen und im Online-Shop.

Sollte sich das allerdings ändern, würdet ihr dann zuschlagen?

Quelle